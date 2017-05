Der DAX unter Beobachtung. Top-Trader Harald Weygand ist erst mal vorsichtig. In der Sendung „Rendezvous mit Harry“ vom Montag ging es neben dem DAX und dem EuroStoxx 50 besonders um die Deutsche Telekom. Nach deren 15 Jahres-Hoch könnte der Bann gebrochen sein. Die Aktie von Pro Sieben kam ebenfalls auf den Charttisch sowie auf Wunsch einiger Teilnehmer die Aktie von E.ON. Erstmals seit nunmehr 202 Sendungen gab es einen Blick auf die fulminante Entwicklung von Bitcoin. Die Performance kaum zu glauben und charttechnisch kaum zu greifen. Schon mehr: Tesla. Zwar auch stark gelaufen aber Harry glaubt weiter an die Aktie. Am Ende der Sendung dann ein Blick auf den Ölpreis, kurz vor der OPEC Sitzung. Und ganz kurz auf Gold. Moderiert wurde die Sendung wie immer von Volker Meinel. Nächste Sendung: Kommender Montag, 29 Mai. Um 19 Uhr heisst es dann wieder: Herzlich Willkommen zu „Rendezvous mit Harry“.